Economia: Fondo monetario internazionale promuove l’Italia

“Il Fondo Monetario Internazionale ha ufficialmente riconosciuto come la svolta di politica economica perseguita dal governo Meloni stia producendo risultati concreti: il ritorno all’avanzo primario nel 2024, insieme a un percorso chiaro per riportare il debito su una traiettoria stabile e discendente, conferma che le scelte nazionali stanno andando nella direzione giusta. Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 lo dice chiaramente: non solo vogliamo rallentare la crescita del debito, ma puntiamo a ridurlo in modo netto e credibile, con un saldo primario strutturale che salirà fino al 2,5 % del Pil entro il 2027. Questi obiettivi non sono numeri astratti: sono la garanzia che possiamo mantenere i conti in ordine senza ledere priorità ineludibili, come il welfare, il lavoro, la sanità e la sicurezza energetica. Un elemento determinante è la stabilità politica.

Come stimato dall’Ufficio parlamentare di bilancio, proprio grazie alla credibilità e continuità dell’esecutivo Meloni, nei primi due anni di legislatura l’Italia ha risparmiato 11 miliardi di euro in minori spese per interessi sul debito pubblico. E se guardiamo al 2027, questo risparmio potenziale può salire fino a 21 miliardi. Quando un governo è solido e responsabile, anche i mercati premiano il Paese. In sintesi, l’Italia con questo governo non si limita a contenere il debito: lo riduce, tutelando al contempo i bisogni reali degli italiani. Questo è il significato concreto del rigore accompagnato dal buon senso e dalla responsabilità”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

“Nonostante un contesto globale contrassegnato da tensioni geopolitiche e incertezze commerciali, la nostra economia cresce, con livelli di occupazione ai massimi storici e una significativa riduzione del deficit pubblico. Il riconoscimento della brillante performance fiscale e della capacità di sostenere la crescita, senza compromettere la disciplina di bilancio, è un attestato importante per FdI e il nostro esecutivo, e i mercati riflettono la fiducia conquistata dal presidente Meloni, lasciando solo alle sinistre le pesanti responsabilità delle proprie passate incapacità alla guida del Paese. Il report non solo conferma il buon lavoro fatto finora, ma ci sprona a proseguire su questa strada, con politiche economiche solide e sostenibili che garantiscano occupazione, crescita e stabilità per il Paese”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia Gaetana Russo.