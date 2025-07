Economia, Istat: crescono redditi e consumi delle famiglie

“Le famiglie italiane stanno meglio: hanno più reddito, più potere d’acquisto e tornano a risparmiare. È un segnale chiaro che le politiche economiche adottate da questo Governo stanno producendo effetti concreti sulla vita quotidiana delle persone. L’Istat certifica un aumento del reddito disponibile dell’1,8% e un potere d’acquisto in crescita dello 0,9%, con una propensione al risparmio salita al 9,3%: livelli che non si registravano da anni. Numeri che parlano da soli, e che ci confermano che il taglio del cuneo e le misure a sostegno delle famiglie stanno facendo la differenza. Non è solo una questione di statistiche: si tratta di dare maggiore serenità ai cittadini. Questo è l’obiettivo che ci siamo posti in campagna elettorale e che stiamo perseguendo con coerenza”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando i dati Istat relativi al primo trimestre 2025.

“Dall’Istat giungono nuovi dati che confermano il trend positivo per l’economia italiana. Il buon governo portato avanti dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sta dando concreti risultati. Fratelli d’Italia e il governo Meloni continueranno a sostenerle non solo per irrobustire l’economia e la crescita del Paese, ma anche e soprattutto perché le famiglie italiane costituiscono la pietra miliare su cui poggia la nostra società e la nostra Nazione”, aggiunge Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.