Economia: Italia attira investimenti e supera la Francia

“L’aumento significativo del 5% degli investimenti diretti esteri in Italia certifica ancora di più che la stabilità del governo Meloni contribuisce alla crescita del sistema Italia. In Europa diminuiscono gli investimenti esteri, mentre in Italia crescono a dimostrazione della rinnovata attrattività del nostro sistema. Un ulteriore record che va ascritto al governo Meloni e al sistema Italia. Uno dei tanti risultati del governo Meloni che, ormai quotidianamente, smentiscono le funeste profezie della sinistra italiana”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

“Mentre Schlein racconta le sue ricette di politica economica da salotto, con funeste profezie sul futuro dell’Italia, i mercati certificano esattamente il contrario. Per la prima volta i BTP italiani hanno superato i titoli francesi nei rendimenti a due e cinque anni. Lo spread? Meglio quello di Roma di quello di Parigi. Un risultato clamoroso, che fotografa come oggi l’Italia sia considerata più stabile e più credibile della Francia. I mercati parlano chiaro: la politica economica di Giorgia Meloni piace, convince, attira capitali. Anche il quotidiano economico francese Les Échos riconosce come “l’Italia stia dimostrando una stabilità che rafforza la qualità del suo credito”, ricordando i giudizi delle principali agenzie di rating: S&P ha alzato il rating italiano a BBB+ lo scorso aprile, e Moody’s e Fitch mantengono un outlook positivo. Insomma, mentre Schlein continua a raccontare storie di crisi alla stampa italiana, il mondo guarda all’Italia di Meloni con rispetto e fiducia. Altro che gli scenari apocalittici di Schlein, che meglio farebbe ad evitare di prefigurare l’imminente crollo dell’economia italiana, quasi che la stessa dovesse necessariamente seguire le infauste sorti del Pd”, afferma il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Elisabetta Gardini.