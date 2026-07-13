Economia: Pil e consumi migliorano, governo sostiene crescita

“Le stime di Confcommercio certificano che l’economia italiana cresce, i consumi migliorano, l’occupazione resta ai massimi e anche la produzione industriale torna a dare segnali incoraggianti. È l’ennesima smentita per chi aveva pronosticato un declino inevitabile del Paese.

I dati dimostrano che la direzione intrapresa è quella giusta: ora bisogna accelerare, non tornare alle ricette che in passato hanno prodotto stagnazione e sfiducia. Naturalmente nessuno sottovaluta le criticità evidenziate dal rapporto, a partire dalla necessità di ridurre il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Proprio per questo il governo Meloni ha messo al centro della propria azione investimenti produttivi, incentivi alle imprese, rilancio industriale e valorizzazione del Mezzogiorno”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Saverio Congedo, capogruppo in commissione Finanze.