Economia: povertà in calo grazie a governo Meloni

“Ancora una volta i numeri parlano chiaro: non avremo abolito la povertà, come qualcuno prima di noi improvvidamente annunciò da un balcone, dato che i precedenti esecutivi hanno combinato disastri troppo grandi per essere sanati in così poco tempo, ma siamo sulla buona strada. Grazie alle politiche del governo Meloni, le condizioni materiali di vita migliorano per tutti: un progresso forse piccolo ma tangibile in tutte le fasce di popolazione, soprattutto quelle più vulnerabili. In termini assoluti, il livello resta inaccettabilmente alto. Per questo continueremo a prestare un’attenzione particolare alle persone economicamente più fragili: le risorse vanno concentrate verso obiettivi specifici, non disperse per elargire mancette anche a chi non è affatto bisognoso. Le politiche per lo sviluppo richiedono un tessuto sociale sano, resiliente, come quello che stiamo costruendo nonostante le avversità. Se le opposizioni dessero un contributo serio, anziché aggrapparsi a feticci ideologici e controproducenti, i risultati migliorerebbero ancora”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando i dati Eurostat sul tasso di povertà in Italia, diminuito di 1,2 punti nel 2023 rispetto al 2022 e di nuovo vicino al dato del 2010.

“Oggi, con grande soddisfazione, accogliamo i dati diffusi da Eurostat che indicano una significativa riduzione del tasso di povertà al 18.9%, il livello più basso registrato dal 2010, e un incremento dell’occupazione nel nostro Paese. Questi risultati testimoniano l’efficacia delle politiche economiche e sociali attuate dal governo, che hanno messo al centro delle nostre priorità la crescita e il benessere dei cittadini. L’Italia sta dimostrando che con impegno, determinazione e scelte oculate si possono ottenere risultati concreti e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Questi dati sono un chiaro segnale che le nostre riforme stanno producendo gli effetti desiderati, riducendo la povertà e creando nuove opportunità di lavoro per tutti. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con la stessa dedizione per consolidare questi risultati e garantire un futuro di prosperità al nostro Paese”, aggiunge in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.

“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tracciato le coordinate da seguire che guideranno il Paese verso la destinazione che merita una Nazione che è la seconda in Europa come manifatturiero e terza come economia. Ogni singola scelta fatta e’ nell’interesse esclusivo degli italiani”, conclude l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr Denis Nesci, componente delle commissioni Imco e Econ al Parlamento europeo.