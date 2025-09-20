Economia: rating di Fitch conferma Italia affidabile

“L’Italia ha intrapreso una strada seria, credibile e affidabile nella gestione dei conti pubblici. Lo dimostra l’upgrade del rating deciso dall’agenzia Fitch. Questo riconoscimento è solo l’ultimo di una lunga serie che premiano il lavoro del governo Meloni. Un’Italia più affidabile paga meno interessi sul debito pubblico, e questo significa che si liberano risorse che possono essere destinate a famiglie, lavoratori e imprese. Questo passo incoraggerà anche gli investimenti nel settore privato. Andiamo avanti con serietà e senso di responsabilità per il bene esclusivo degli italiani, che peraltro hanno il merito di aver dato un voto intelligente tre anni fa, che insieme alla coesione e alle idee chiare del governo e della maggioranza hanno consentito questo grande passo avanti”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Finalmente, dopo anni in cui l’Italia era stata ingiustamente tenuta in uno ‘stato di minorità’, il sistema finanziario internazionale comincia a riconoscere il vero valore di questa Nazione, che con il Governo Meloni ha fatto passi enormi verso il profilo di un emittente sovrano stabile e sicuro.

Le ragioni di questo successo sono note da tempo: abbiamo rimosso quella pesante ipoteca sul futuro chiamata Superbonus e riportato sotto controllo la traiettoria del debito; abbiamo fatto ripartire il mercato del lavoro e semplificato il fisco, ottenendo un gettito record grazie alla maggiore base imponibile e al recupero dell’evasione; e ci accingiamo a rispettare gli impegni di spesa assunti con i partner internazionali. Tutto questo genera crescita economica, attrae investimenti e rende più facile finanziare le politiche pubbliche, a beneficio di cittadini e imprese. Soprattutto, risponde a un principio che spesso la sinistra ha cercato di usare contro di noi: ‘la serietà al governo’, dicevano. Il centrodestra, quello che secondo loro avrebbe sfasciato i conti e fatto scappare i capitali, lo ha trasformato in realtà. E sarebbe auspicabile che ne gioissimo tutti”, aggiunge Marco Osnato presidente della Commissione Finanze della Camera dei deputati e responsabile economico di Fratelli d’Italia