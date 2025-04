Economia: rating di Fitch dimostra Italia credibile per investitori

“Confermando il merito creditizio nel lungo periodo e le prospettive di una sua revisione al rialzo, Fitch dice qualcosa che in fondo sospettavamo: grazie al buongoverno e a solidi fondamentali, nonostante le avversità del presente, l’Italia è sulla buona strada”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando l’ultima valutazione da parte dell’agenzia: rating tripla B, outlook positivo. “Le opposizioni, che forse non hanno mai smesso di tifare per il declassamento quando governa il centrodestra, farebbero bene a leggere quanto scrive Fitch”, prosegue l’esponente di FdI. “Oggi la finanza pubblica è gestita con grande responsabilità: alcuni risultati hanno anche superato le attese del governo Meloni, che ha dimostrato ottime capacità nel mettere a terra il Pnrr ed elaborare una strategia di bilancio credibile. Conosciamo anche i fattori di rischio: il volume del debito, esploso per i disastri di Pd e Cinque stelle, i dazi, i deboli investimenti in difesa. Ma su questi dossier registriamo l’impegno di un esecutivo molto stabile, altro elemento visto da Fitch come un punto di forza. E tutti dovremmo esserne orgogliosi”, conclude Osnato.

“Un risultato dovuto soprattutto alla resilienza del Sistema Italia, fattore decisivo in un periodo di grande incertezza geopolitica. La stabilità del governo Meloni e’ un altro fattore decisivo, apprezzato dai mercati internazionali, a testimonianza che portare la durata del governo fino al termine della legislatura ha un valore fondamentale per l’intera economia dell’Italia”, afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, co-presidente dei Conservatori al Parlamento europeo.