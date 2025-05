Economia: spread ai minimi, Italia affidabile

“Lo spread scende sotto la soglia dei 100 punti base e questo conferma l’affidabilita’ della nostra economia. Merito delle politiche del governo Meloni che, chiudendo la stagione degli sprechi, hanno puntato su crescita e lavoro”. Lo afferma il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. “Viene da sorridere – aggiunge – pensando a chi da sinistra aveva preconizzato che lo spread sarebbe schizzato. Al contrario

rispetto a quando abbiamo vinto le elezioni lo spread e’ oltre che dimezzato, il che si traduce in meno interessi da pagare e quindi piu’ risorse per Sanita’, scuole, famiglie. L’ennesima conferma che la strada tracciata da questo governo e da Fratelli d’Italia e’ quella giusta”.

“In un contesto segnato da instabilità geopolitica, rialzi dei tassi, tensioni sui mercati e sfide strutturali per tutte le economie europee, l’Italia dimostra di essere forte, stabile e credibile. È la conferma che la linea del Governo Meloni sta producendo effetti positivi e tangibili: i conti pubblici sono sotto controllo, l’economia cresce più delle attese e il sistema Paese riesce ad attrarre fiducia e investimenti, anche in settori strategici come energia, infrastrutture, tecnologia e manifattura. La sinistra, che per mesi ha parlato di instabilità e di rischio default, oggi è smentita dai numeri. Il Governo non solo ha difeso la nostra sovranità in Europa, ma ha anche restituito agli investitori internazionali l’immagine di un’Italia seria, affidabile, autorevole. Quando c’è visione, quando c’è solidità politica, i risultati arrivano. E questo traguardo sullo spread lo dimostra in modo chiaro”, aggiunge Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.