Economist: nuovo riconoscimento per Meloni

“Che Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio donna in Italia, fosse una donna carismatica, capace e determinata è noto a tutti, sinistre invidiose comprese. L’ennesimo riconoscimento arriva però oggi dalla stampa estera, con l’Economist, noto settimanale britannico, che al centro della copertina mette Meloni tra le due leader europee, Von der Leyen e Le Pen, riconoscendo loro una forte e unitaria leadership, mai avuta in Europa. Dopo quello di Le Monde, Figaro, El Pais, Nyt, solo per citare alcuni, questo nuovo riconoscimento non può che inorgoglirci, perché se è vero che ‘nemo propheta in patria’, soprattutto per gli uccelli del malaugurio, Giorgia Meloni è invece una leader rispettata in tutto il mondo, che sta cambiando la nostra Nazione e cambierà, grazie al voto degli italiani, anche l’Europa”.

Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.