Ecr: auguri al nuovo presidente Morawiecki

“Un grandissimo in bocca al lupo all’amico Morawiecki che da oggi prende il timone per guidare il Partito dei Conservatori e Riformisti Europei. Politico di valore e uomo leale, a lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro. Grazie a quanti mi hanno sempre sostenuta e a tutti i nostri rappresentanti che ogni giorno svolgono con passione l’impegno europeo. È stato un onore e un privilegio per me servire come Presidente del nostro partito”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Buon lavoro anche al capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, eletto insieme a Marechal e Simion, vicepresidente. Sono certo che proseguiranno nel solco delle politiche portate avanti dai conservatori riformisti in Europa, contro le follie green e l’accoglienza incontrollata”, aggiunge Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.