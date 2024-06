Elezioni: il buon governo di Meloni ha contagiato l’Europa

“È il buon governo italiano di Giorgia che ha contagiato l’Europa. La sinistra era andata in giro per l’Europa a dire che se vinceva la destra sarebbe stato il disastro. Invece anche negli altri Paesi hanno visto che aumenta l’occupazione, la borsa cresce, tutti gli indicatori migliorano e hanno capito che il terrorismo della sinistra era una bufala”.

Lo spiega il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli in un’intervista al Corriere della Sera dove commenta il risultato delle europee, con il partito al governo che si conferma primo nel Paese.

“Il ruolo dell’Italia e dei conservatori è fondamentale, il nostro obiettivo è creare un centrodestra in Europa come l’abbiamo creato in Italia. Ma soprattutto cambiare l’Europa”, prosegue. Secondo Donzelli con il cambio dei rapporti di forza interni alla maggioranza non ci sarà un rimpasto di governo. “No. Non ci sarebbe stato in nessun caso. Il centrodestra ne esce rafforzato. È la migliore conferma e ci spinge ad andare avanti così. Con l’apprezzamento degli elettori l’apprezzamento dei mercati e degli investitori economici”. “Sia nella maggioranza parlamentare che in Consiglio dei ministri c’è sempre stata perfetta armonia e collaborazione nella consapevolezza che insieme possiamo risolvere i problemi lasciati dalla sinistra – conclude – Piuttosto vedo che c’è stata grande divisione nel campo largo tra Pd, Cinquestelle, Renzi e Calenda. Per fortuna governiamo noi”.