Emilia Romagna: firma decreto ZLS dimostra attenzione governo verso regione

“Con la firma del decreto – ha dichiarato il presidente Meloni – assicuriamo per le imprese della Regione Emilia-Romagna nuove opportunità di sviluppo per sostenere investimenti strategici, così come avevamo previsto anche nel nostro programma di governo. Con l’istituzione della ZLS Emilia-Romagna, poniamo in essere un ulteriore atto concreto per favorire la crescita e lo sviluppo dei territori, garantendo inoltre alle imprese la possibilità di accedere al credito d’imposta ZLS, altra misura fortemente voluta da questo governo”.

“L’istituzione della ZLS costituisce un ulteriore significativo rafforzamento del sistema economico produttivo emiliano-romagnolo a cui si perviene grazie all’intensa azione del presidente Meloni e del ministro Fitto, a cui sono lieto di aver portato un contributo fattivo”, aggiunge Galeazzo Bignami, vice ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti.