Emilia-Romagna: Pd diffonde fake news, scritta su A14 photoshoppata

La senatrice del Pd Sandra Zampa, già capo ufficio stampa di Romano Prodi, pubblica una foto sul social “X”, palesemente ritoccata di un cavalcavia con la scritta “Meglio figli unici che Fratelli d’Italia”, a corredo del post commenta “Autostrada Bologna-Taranto. Altezza di Cesena. Meglio figli unici che Fratelli d’Italia”. Peccato che, appunto si tratti di un clamoroso ritocco, subito notato dal senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei che commenta: “Questa scritta non esiste e questa manco è l’autostrada. Diffondete talmente fake che vi prendete in giro da soli”, anche all’onorevole FdI Galeazzo Bignami non sfugge e su Facebook scrive: “Questa non è l’autostrada A14, tanto meno è all’altezza di Cesena (zona in cui pure è nata…) e quella scritta è evidentemente photoshoppata. Sono così abituati a diffondere menzogne, bugie e falsità su ogni cosa, alluvione compresa, che si prendono in giro da soli. Mi vergogno per lei, visto che lei non ne è capace”. Così come l’on. Alice Bonguerrieri che ben conosce Cesena essendo deputata in quel collegio: “Sono talmente tanto abituati a diffondere bugie che credono anche alle fake news. Questa è la sinistra italiana”. I commenti degli utenti che ironizzano poi si sprecano.