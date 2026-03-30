Energia: Dl Bollette garantisce risparmi per famiglie e imprese

“Con il decreto Bollette mettiamo 5 miliardi per contrastare il caro energia in un contesto internazionale instabile e delicato il governo Meloni e Fratelli d’Italia concentrano gli sforzi per il benessere di famiglie e imprese, mantenendo gli impegni presi”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“Con questo decreto abbiamo trovato la strada per limitare i profitti, compatibilmente con le normative Ue, favorendo risparmi a famiglie e aziende a partire dalla espulsione degli Ets, dalla produzione delle rinnovabili e con l’aumento dell’Irap. Abbiamo aiutato le famiglie con il bonus dei 115 euro, aggiuntivo al bonus sociale. Abbiamo anche introdotto un emendamento per lo stop netto al telemarketing selvaggio. Proteggiamo i cittadini anche dalle speculazioni. Questo decreto non è pensato per tamponare una crisi, ma per strutturare i prezzi energetici.

Sul ritorno al carbone è una mera misura di sicurezza, ed è inutile che le opposizioni facciano propaganda. In Germania, la patria del green deal verde-socialista, l’utilizzo del carbone copre il 23%, nella Cina comunista è il 65%. Grazie al governo Meloni le rinnovabili hanno avuto il massimo storico, il 41% della domanda nazionale è coperta dall’utilizzo delle rinnovabili”, afferma Riccardo Zucconi, membro della commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo.