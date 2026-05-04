Energia: missione Meloni in Azerbaigian garantisce approvvigionamenti sicuri

“Pieno apprezzamento per la missione della presidente del Consiglio in Azerbaigian. L’iniziativa conferma la strategia del governo Meloni volta a garantire approvvigionamenti energetici sicuri, diversificati e sostenibili, tutelando famiglie e imprese e promuovendo opportunità di cooperazione economica e industriale per il Paese e per i partner europei.

Consolidando rapporti diretti con Baku, l’Italia assicura una quota significativa del proprio fabbisogno e riduce la dipendenza da fornitori più vulnerabili. L’accordo con l’Azerbaigian e l’utilizzo del Tap permettono di integrare nuove forniture nella rete europea, aumentando la resilienza del sistema energetico e mettendo l’Italia nella posizione di hub capace di sostenere anche altri Paesi dell’Unione.

Al contempo, la missione apre opportunità per partenariati industriali e investimenti — con il coinvolgimento di Eni e delle infrastrutture di stoccaggio nazionali — che valorizzano competenze italiane e creano valore e posti di lavoro.

L’intenzione di organizzare un “business forum” a Baku e le misure concordate per il riempimento degli stoccaggi (obiettivi europei tra l’80% e il 90%) dimostrano una visione pragmatica e coordinata, capace di coniugare interessi nazionali ed europei e di rafforzare la solidarietà fra Stati membri”. Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile energia di FdI Camera.