Energia: missione Meloni nel Golfo difende interessi Italia

“La missione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo rappresenta un’iniziativa fondamentale per garantire una maggiore sicurezza energetica per la nostra Nazione. Dopo la missione in Algeria, il presidente del Consiglio sta istituendo rapporti commerciali di primaria importanza per l’Italia, consolidando così i diversi canali di approvvigionamento di petrolio. Nessun leader occidentale dall’inizio della guerra in Iran è mai andato in un’area così delicata, siamo fieri del fatto che lo abbia fatto Giorgia Meloni. Stiamo vivendo una difficilissima crisi geopolitica, che ha ricadute molto impattanti sulla vita degli italiani, vedere Giorgia Meloni impegnata in prima linea per contribuire a risolvere la crisi e per cercare di garantire la sicurezza energetica, ci rende particolarmente orgogliosi del nostro premier”. Lo dichiara Francesco Filini, deputato e responsabile del programma di Fratelli d’Italia.

“La missione istituzionale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei Paesi del Golfo rappresenta un passaggio di altissimo profilo politico e strategico, che conferma l’unicità e il coraggio dell’iniziativa assunta dal governo italiano. Essere il primo leader di area Ue, G20 e Nato a recarsi nella regione dall’inizio del conflitto rappresenta un segnale politico forte e inequivocabile: l’Italia c’è, ed è pronta a difendere i propri interessi nazionali e a contribuire alla stabilità internazionale. Questa missione non solo rafforza le relazioni diplomatiche con partner fondamentali come Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, ma consolida anche un partenariato strategico essenziale per la sicurezza energetica del nostro Paese”, afferma il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri, Giangiacomo Calovini.