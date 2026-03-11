Energia: sospensione sistema Ets difende famiglie italiane

“Il gruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, insieme al presidente Salvatore Deidda, saluta con favore l’iniziativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in sede europea ha posto la necessità di sospendere temporaneamente il sistema Ets sulla produzione di energia, in attesa di una rapida e più ampia revisione del meccanismo.

Una posizione che rispecchia il lavoro svolto dal Parlamento e dalla Commissione, che fin dall’inizio ha affrontato con attenzione e continuità il tema dell’impatto dei costi energetici sul sistema produttivo e sulle filiere strategiche nazionali. Nel contesto internazionale segnato dalle tensioni geopolitiche e dalla forte volatilità dei prezzi di gas e petrolio, la proposta italiana rappresenta una scelta di pragmatismo e responsabilità, necessaria per contenere gli effetti del caro energia su imprese e cittadini e tutelare la competitività industriale europea”. Lo dichiara Enzo Amich, deputato di Fratelli d’Italia.