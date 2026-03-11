Energia: sospensione sistema Ets difende famiglie italiane

“Il gruppo di Fratelli d’Italia in commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, insieme al presidente Salvatore Deidda, saluta con favore l’iniziativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che in sede europea ha posto la necessità di sospendere temporaneamente il sistema Ets sulla produzione di energia, in attesa di una rapida e più ampia revisione del meccanismo.
Una posizione che rispecchia il lavoro svolto dal Parlamento e dalla Commissione, che fin dall’inizio ha affrontato con attenzione e continuità il tema dell’impatto dei costi energetici sul sistema produttivo e sulle filiere strategiche nazionali. Nel contesto internazionale segnato dalle tensioni geopolitiche e dalla forte volatilità dei prezzi di gas e petrolio, la proposta italiana rappresenta una scelta di pragmatismo e responsabilità, necessaria per contenere gli effetti del caro energia su imprese e cittadini e tutelare la competitività industriale europea”. Lo dichiara Enzo Amich, deputato di Fratelli d’Italia.
“Le comunicazioni del presidente del Consiglio confermano l’impegno dell’Italia a livello europeo per intervenire sui principali fattori che incidono sulla competitività del nostro sistema economico, a partire dal costo dell’energia. È fondamentale continuare a lavorare per ridurre in modo strutturale il prezzo dell’energia e per rivedere alcuni meccanismi europei, come il sistema Ets e le modalità di formazione del prezzo dell’elettricità, che oggi rischiano di incidere negativamente su famiglie e imprese.
Allo stesso tempo è condivisibile la posizione del governo nel respingere l’ipotesi di nuove tasse europee e nel ribadire l’obiettivo di ridurre il carico fiscale, sostenendo la crescita e la competitività del sistema produttivo italiano. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e instabilità, è essenziale che l’Europa scelga la strada del pragmatismo: meno burocrazia, energia a prezzi sostenibili e politiche economiche che rafforzino davvero la competitività delle nostre imprese”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio del Senato.