Enti Locali: interventi strutturali in Legge di Bilancio

“Per la prima volta, nessun taglio e nessun nuovo sacrificio per i Comuni: un passo fondamentale per garantire continuità e sicurezza agli enti locali. La nuova manovra economica introduce interventi strutturali sulla parte corrente e rafforza le politiche sociali e familiari, offrendo risposte concrete alle esigenze dei territori e delle comunità. Un cambio di passo atteso dagli amministratori locali, che quotidianamente si confrontano con bisogni crescenti e risorse limitate. Momenti di confronto e ascolto come quello odierno si confermano indispensabili per consolidare il dialogo tra istituzioni e amministratori, valorizzando il ruolo dei Comuni come primo presidio di prossimità per i cittadini”.

Così Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia.