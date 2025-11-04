Enti Locali: soddisfazione per firma contratto, governo rafforza pubblica amministrazione

“Da sindaco e da membro della Commissione Lavoro della Camera, accolgo con grande soddisfazione l’accordo raggiunto in Aran che ha portato alla firma del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024. Un risultato concreto, ottenuto nonostante l’opposizione della Cgil e del suo segretario che continua ad essere portavoce della sinistra più che dei lavoratori. L’accordo, infatti, si traduce in un incremento medio mensile di 142 euro e in arretrati medi di circa 2.300 euro: cifre che rappresentano un riconoscimento tangibile per migliaia di lavoratori che ogni giorno garantiscono servizi essenziali ai cittadini, sostenendo gli amministratori locali nel loro compito quotidiano. Questo accordo dimostra che il Governo Meloni continua a mantenere gli impegni assunti, intervenendo con serietà e concretezza per rafforzare la Pubblica Amministrazione e valorizzare chi ne costituisce la spina dorsale. Un passo avanti importante che testimonia un’attenzione costante ai bisogni reali del personale pubblico e un impegno coerente nel rendere la macchina amministrativa più moderna, efficiente e meritocratica”. Lo dichiara Andrea Volpi, deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato.