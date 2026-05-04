Esercito: 165 anni di coraggio e servizio alla Nazione

“In occasione del 165° Anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano i miei auguri vanno alle donne e agli uomini in uniforme per il prezioso servizio che ogni giorno rendono alla Nazione e nelle missioni internazionali per la pace. Il vostro impegno non è solo una professione, ma una scelta di vita fatta di responsabilità e amore per la Patria. Affrontate sfide spesso difficili, e lo fate in silenzio e senza acclamazioni, ma l’Italia intera conosce il vostro sacrificio che è esempio concreto di professionalità e senso del dovere. A tutti voi la più sincera riconoscenza. Auguri”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Buon compleanno all’Esercito Italiano. Sono 165 anni di disciplina, onore, fedeltà, eroismo, gloria e senso del dovere fino all’estremo sacrificio. Rivolgo i miei auguri al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, per essere costantemente un esempio, e a tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno servono la nostra grande e amata Patria, mantenendo fede a un patto sacro con la Nazione: il giuramento prestato”, afferma Paola Chiesa, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa della Camera.