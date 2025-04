Esercito: grazie a governo Meloni aumentati stipendi militari italiani

“L’incremento degli stipendi per il personale delle Forze Armate, annunciato dal governo di Giorgia Meloni, rappresenta una scelta di grande responsabilità e visione”. Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia/ECR Alberico Gambino, vicepresidente della commissione Difesa e della commissione Esteri del Parlamento europeo.

“Se da un lato continuiamo a promuovere, in ambito europeo, investimenti più consistenti a favore dell’industria della difesa e una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri, dall’altro non possiamo dimenticare che rafforzare la nostra sicurezza significa prima di tutto sostenere con mezzi adeguati le donne e gli uomini in divisa”, prosegue Gambino.

E conclude: “Con questo provvedimento – che interessa circa 300 mila militari italiani e introduce aumenti concreti in busta paga, arretrati significativi e nuove indennità specifiche – il governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione e rispetto verso chi quotidianamente garantisce la sicurezza della Patria, spesso in condizioni difficili e con elevato rischio personale. L’Europa della difesa, intesa come collaborazione tra Stati sovrani, non può limitarsi agli investimenti nei sistemi d’arma o nei programmi tecnologici: deve fondarsi sul riconoscimento del ruolo insostituibile del personale militare e delle forze dell’ordine. Questo è un messaggio politico forte anche per Bruxelles, per ribadire che senza personale motivato, formato e ben retribuito non esiste deterrenza, non esiste difesa efficace, non esiste sicurezza comune”.