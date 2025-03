Europa: FdI pretende chiarezza su finanziamenti a manifestazione “La Repubblica”

“Qualcuno dovrebbe spiegare perché la piazza di sabato scorso, tanto invocata da la Repubblica, sia stata pagata dal Comune di Roma. Una piazza dove la sinistra è andata per manifestare a sostegno di quelle variegate idee che ormai la rappresentano. Non è accettabile che i cittadini romani abbiano dovuto pagare a loro insaputa una piazza alla sinistra. Ritengo che chi oggi si è reso protagonista in Aula di una strumentale quanto incomprensibile bagarre dovrebbe rispondere su questo. Per quanto ci riguarda Fratelli d’Italia lo farà, pretendendo risposte chiare, tanto in Campidoglio tanto in Parlamento dove presenteremo interrogazioni, perché non consentiremo che i soldi dei cittadini di Roma siano spesi per finanziare manifestazioni di parte”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini.