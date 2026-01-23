Europa: vertice Italia-Germania segna svolta per l’Ue

“Il vertice intergovernativo tra Italia e Germania è stato un indiscutibile successo che conferma il ruolo centrale di due nazioni che hanno una visione comune su moltissimi dossier di politica internazionale e non solo. La necessità di una Europa che diventi finalmente protagonista davanti alle sfide globali, che lavori per irrobustire le relazioni transatlantiche e che non abbia timore ad affrontare scenari scomodi è la strada corretta che Roma e Berlino vogliono seguire insieme grazie anche ad una forza e solidità di Governo che pochi paesi in Europa hanno.

E’ poi particolarmente importante che Meloni e Merz abbiano firmato il Protocollo per un Piano d’azione sulla cooperazione strategica rafforzata, sulla sicurezza e difesa e che questo piano verrà dibattuto il prossimo 12 febbraio in ambito europeo con la voglia di poter offrire una visione nuova in Europa”. Lo dichiara il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Esteri, Giangiacomo Calovini.