Europee: solidarietà a Meloni e Tajani per insulti sui manifesti, la sinistra condanni

“Totale solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le scritte apparse sui manifesti elettorali di Fratelli d’Italia in Campania, che la accusano di essere una ‘bugiarda nazista’ e ‘collaborazionista nazista’. Questo clima d’odio contro il Premier, eletto democraticamente dagli italiani, deve finire”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di FdI Imma Vietri. “Ancora una volta l’odio ideologico, cavalcato da una certa parte politica, sta producendo frutti avvelenati alimentando l’intolleranza delle fasce più radicali che puntano a colpire e intimidire l’avversario politico con atti gravi e inaccettabili. Mi auguro che, dopo questo episodio, arrivi una condanna unanime da parte degli esponenti politici e istituzionali anche della sinistra a livello locale, regionale e nazionale”, conclude Vietri.

“Un atto vile, che va condannato e sul quale mi aspetto un coro unanime anche dalla sinistra.

L’aumento di questi episodi ci fa capire come la campagna di odio personale delle sinistre possa produrre effetti imprevedibili’, afferma in una nota alla stampa il senatore campano di Fratelli d’Italia Domenico Matera.

“È inconcepibile che alla vigilia delle celebrazioni del 25 aprile, puntuali come ogni anno, arrivino minacce ed offese ai danni del presidente Giorgia Meloni. Siamo nel 2024 e quelli che urlano all’antifascismo, alla libertà e alla democrazia, sono poi quelli che imbrattano manifesti elettorali con scritte decisamente anacronistiche, ma assolutamente preoccupanti nei toni ma anche nei modi. Spero che questo vile atto abbia la condanna unanime di tutte le forze politiche”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano.