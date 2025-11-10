Evasione: azione del governo efficace e credibile

“I dati diffusi oggi dal Ministero dell’Economia dimostrano che la lotta all’evasione fiscale sta producendo risultati concreti: oltre 11 miliardi di euro in più recuperati nei primi nove mesi dell’anno sono la prova che l’azione del Governo è efficace e credibile. Questi numeri confermano che si può essere vicini ai contribuenti onesti e, allo stesso tempo, inflessibili verso chi evade. È la linea che il Governo Meloni ha scelto fin dall’inizio: uno Stato che collabora con chi fa la propria parte, ma che non arretra di un passo davanti a comportamenti scorretti. Vale la pena ricordare che, quando abbiamo approvato la riforma fiscale, le opposizioni avevano accusato la maggioranza di voler favorire l’evasione. I fatti dicono l’esatto contrario: grazie a una macchina amministrativa più moderna e a controlli mirati, stiamo recuperando risorse fondamentali per sostenere la crescita e alleggerire il carico fiscale di famiglie e imprese. Fratelli d’Italia e il Governo continueranno su questa strada, rendendo il fisco più giusto, trasparente ed efficiente, e garantendo che chi evade non trovi più scorciatoie”. Così in una nota il senatore Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio.