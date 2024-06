Export: dati Istat segno bontà politiche del Governo

“Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat l’export dei prodotti italiani cresce, su base annua, del 10,7% e si stima una crescita congiunturale ad aprile del 2,3%. Questo dimostra come, grazie al Governo Meloni, la nostra Nazione sia sempre più competitiva e come riaffermi ancora una volta in modo incisivo la propria presenza nel mercato globale. Ciò è dovuto, senza dubbio, alle politiche lungimiranti a sostegno dei settori produttivi che possono sviluppare appieno il proprio potenziale. Spiace per chi, per puro spirito di contraddizione, mette in dubbio il buon lavoro svolto negando gli evidenti effetti sull’economia e sulla credibilità italiana al di là dei confini nazionali”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Pietrella.