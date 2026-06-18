Export: Italia continua a crescere, strada governo è quella giusta

“Il sorpasso dell’Italia sul Giappone nell’export è una notizia che deve renderci orgogliosi. In un momento storico segnato da guerre, tensioni internazionali e incertezze economiche, il nostro Paese dimostra di avere energie, competenze e capacità per competere ai massimi livelli sui mercati globali. I dati parlano chiaro: con 755,8 miliardi di dollari di esportazioni negli ultimi dodici mesi, l’Italia supera per la prima volta il Giappone, un risultato che fino a pochi anni fa era impossibile da immaginare.

Dietro questi numeri ci sono le nostre imprese, i nostri lavoratori, gli artigiani, le eccellenze produttive che ogni giorno portano nel mondo la qualità e l’affidabilità del Made in Italy. Dalla meccanica all’agroalimentare, dalla moda alla farmaceutica, fino ai settori più innovativi come l’aerospazio e la cantieristica, l’Italia continua a crescere e a conquistare nuovi spazi grazie al talento e alla determinazione di chi produce valore.

Questo traguardo conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Il Governo Meloni ha scelto di stare al fianco del sistema produttivo, sostenendo la competitività delle imprese e promuovendo l’internazionalizzazione delle nostre eccellenze. Oggi raccogliamo i frutti di questo lavoro: l’Italia è più forte, più credibile e sempre più protagonista nello scenario economico internazionale”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.