Export: record 2024 dimostra forza Made in Italy

“Anche nei dati economici positivi ci sono delle novità, come quella di ieri sulla crescita della domanda di prestiti, e risultati ormai consolidati, come la netta espansione del nostro export. Il risultato finale del 2024, che segna il picco assoluto dall’inizio della serie storica, corona gli sforzi del governo Meloni per il posizionamento internazionale delle imprese italiane. La stabilità dell’esecutivo e la chiarezza della sua visione sono alla base di questo successo. In questo ambito, appena poche settimane fa abbiamo superato il Giappone: siamo ormai la quarta potenza mondiale per il volume di beni e servizi venduti all’estero.

Finalmente lo Stato non elargisce prebende ma si impegna a ‘non disturbare chi ha voglia di fare’ tenendo alto il vessillo del Made in Italy, che beneficia di un fondo ad hoc. Grazie a questa iniziativa, nonché alla capacità personale del presidente Meloni nell’attirare investimenti strategici a beneficio della Nazione, la tendenza positiva durerà a lungo”. Lo dichiara Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia, commentando il nuovo record delle esportazioni, che nel 2024 hanno superato i 305 miliardi.

“Questo risultato premia il lavoro degli imprenditori e degli artigiani italiani e conferma l’importanza delle politiche di sostegno alle imprese promosse dal governo Meloni. Continueremo su questa strada, rafforzando le nostre eccellenze, semplificando la burocrazia e aprendo nuovi mercati per i nostri prodotti. L’Italia cresce quando investe sulle sue capacità e sulla qualità che tutto il mondo ci riconosce. Il governo è e sarà sempre al fianco di chi produce e crea valore per la nostra nazione”, aggiunge Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia.