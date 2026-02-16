Famiglia: potenziamento bonus mamme sostiene natalità

“Con la Legge di Bilancio 2026, il governo Meloni, con l’impulso determinante di Fratelli d’Italia, conferma il sostegno concreto alle famiglie italiane e alle mamme che ogni giorno conciliano lavoro e figli. E’ stato potenziato il bonus “Mamme Lavoratrici”, che passa da 40 a 60 euro al mese (fino a 720 annui), destinato alle madri lavoratrici con almeno due figli e reddito da lavoro entro i 40.000 annui. Una misura in più per sostenere la natalità e continuare a mettere le famiglie davvero al centro delle politiche pubbliche” Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, componente commissione Finanze.