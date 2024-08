Fanpage: giornalisti malpagati, forse preferiscono gli imbucati nei partiti scomodi

“Compensi ai propri giornalisti inferiori del 40 per cento rispetto a quelli delle altre testate? È quello che scrive oggi Libero in un’inchiesta a proposito di Fanpage. Insomma, la testata che non fa sconti al governo Meloni e Fratelli d’Italia, pronta a utilizzare sistemi spionistici per infiltrarsi nel movimento giovanile di FdI in modi ai limiti della legalità, non disdegnerebbe di ricorrere a particolari soluzioni contrattuali pur di pagare meno i propri giornalisti. Chissà se vedremo Fanpage, così solerte ad indagare gli altri, puntare i riflettori ed anche i microfoni su se stessa. Anche perché, come risulterebbe sempre dall’articolo di Libero, i ricavi della proprietà andrebbero a gonfie vele. Mica ci si può appellare al cosiddetto giornalismo d’inchiesta solo quando si tratta di attaccare gli avversari. Cancellato potrebbe infiltrarsi nel suo personale sotto falso nome per scoprire la verità, no?”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.