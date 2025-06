FdI: buon lavoro a presidenti rieletti nelle commissioni di Senato e Camera

“Complimenti e buon lavoro a tutti i senatori di Fratelli d’Italia rieletti alle presidenze delle commissioni in Senato e negli uffici di presidenza, Alberto Balboni, Nicola Calandrini, Luca De Carlo, Giulio Terzi e Franco Zaffini. L’azione svolta in questi due anni e mezzo è stata importante e decisiva per portare avanti il programma del governo Meloni, così come sarà decisivo l’impegno che ci attende da qui alla fine della legislatura”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

“A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera desidero esprimere gli auguri di buon lavoro ai neo eletti presidenti di Commissione. Un augurio particolare va ai nostri colleghi di Fratelli d’Italia, Ciro Maschio, Federico Mollicone, Marco Osnato, Giulio Tremonti, Salvatore Deidda, Marco Rotelli e Walter Rizzetto che potranno così continuare a guidare le rispettive Commissioni con equilibrio e professionalità, qualità che vengono loro riconosciute. La conferma dei nostri deputati alla guida delle Commissioni è la riprova del buon lavoro svolto fino ad oggi da Fratelli d’Italia sempre finalizzato alla tutela dell’interesse nazionale”, aggiunge Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.