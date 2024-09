FdI: cordoglio per scomparsa De Bernardi Martignoni, vicini a famiglia

“Oggi è una giornata triste. La scomparsa di Giuseppe De Bernardi Martignoni, consigliere regionale di Fratelli d’Italia della Lombardia, ci lascia senza fiato. Beppe è stato uno dei protagonisti della destra varesina, conosciuto e rispettato da tutti. Animato da grande passione civile, ha sempre interpretato la politica come impegno al servizio del proprio territorio. Un uomo con sani valori e forti ideali che lo hanno guidato per tutta la sua carriera, fino agli ultimi giorni in cui non ha fatto mancare il suo contributo. Fratelli d’Italia si stringe al dolore della famiglia e dei suoi cari. Grazie Beppe, ti ricorderemo come esempio di coerenza e onestà”.

Lo scrive in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.