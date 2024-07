FdI: preoccupazione per ordigno esploso in sede vicino Como

“Esprimo preoccupazione per lo scoppio di un ordigno rudimentale nella sede di Fratelli d’Italia a Cadorago, in provincia di Como, che ospita anche Forza Italia e la Lista Civica Futura. Nell’esprimere solidarietà ai rappresentanti politici locali, auspico che la condanna sia trasversale e che i responsabili siano al più presto individuati. In una fase storica in cui si acuiscono le preoccupazioni per una recrudescenza dello scontro politico, è necessario pronunciare parole nette ogni qual volta avvengono episodi simili, chiunque siano gli autori e le vittime della violenza”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler.

“La sede in questione è stata oggetto di un tentativo incendiario nella notte tra venerdì e sabato ed è andato vuoto e senza gravi danni, né alle strutture né, fortunatamente, alle persone. E’ ora di fermare questo clima d’odio e mi appello soprattutto alla sinistra per condannare questi gesti di cui davvero non si sente il bisogno in un momento nel quale tutti dovremmo lavorare nella stessa direzione per risanare la nostra Nazione”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Gianpietro Maffoni.