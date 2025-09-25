FdI: tre anni dopo vittoria elezioni consenso aumenta

“Sono trascorsi 3 anni da quel 25 settembre 2022 che segnò la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. A tre anni di distanza i sondaggi, oltre agli ottimi riscontri alle elezioni europee e regionali, confermano che il consenso di Fratelli d’Italia rimane ampio e solido. Oggi, Supermedia AGI/Youtrend certifica che in questi anni abbiamo guadagnato ben 4 punti percentuali. Ciò dimostra che la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni e FdI è aumentata grazie a un’azione di governo seria, responsabile e autorevole. E’ il segnale di una sintonia con la Nazione che non accenna ad andare in crisi e che anzi si rafforza, e tutto questo senza intaccare il consenso degli alleati di governo. Continuare ad avere il sostegno degli italiani ed allargarlo sulla base dei concreti risultati nonostante un contesto politico internazionale difficile, è la migliore risposta a coloro che all’opposizione non perdono occasione per tifare al disastro e al fallimento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“A memoria è la prima volta che un partito che alle elezioni politiche è risultato il più votato guadagni ben quattro punti nei sondaggi dopo ben tre anni di responsabilità di governo. Un risultato importante che premia sia il lavoro del presidente del Consiglio Meloni che dei gruppi di Fratelli d’Italia che hanno sempre operato per il benessere dei cittadini: sicurezza, meno tasse, giustizia e tanto altro. Evidentemente i nostri sforzi sono stati recepiti dai cittadini che ci premiano da tantissimo, nei sondaggi ma anche nelle tornate intermedie amministrative ed europee. Prima sono stati convinti dal nostro programma e poi dalla sua attuazione. Stiamo mantenendo le promesse e la gente lo ha capito”, afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Grazia Di Maggio.