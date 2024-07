FdI: vandali in azione presso la sede a Riccione. Non fermerà il nostro lavoro

“Esprimo la mia solidarietà agli amici e militanti di Riccione, che oggi hanno rinvenuto sulle vetrine della sede di Fratelli d’Italia offese e scritte ingiuriose. Va da sé come tutto ciò, per noi, non sia minimamente configurabile come libertà d’espressione, né come espressione di conflittualità politica e neppure, va detto, evidenzia particolare intelligenza da parte degli autori: è soltanto un gesto vile, certamente un reato. È chiaro come una parte politica abbia interesse nel fomentare l’odio, e succede quando non si hanno argomenti seri di contrapposizione politica: le uniche armi che rimangono sono il vandalismo e le offese. Ma questo non ci intimidirà. Continueremo, con determinazione ancora maggiore, a lavorare per il territorio e per l’Italia”.

Lo dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e senatore Michele Barcaiuolo.