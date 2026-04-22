Femminicidi: individuate misure per contrasto a violenza digitale

“Con l’approvazione all’unanimità in commissione Femminicidio della relazione sulla dimensione digitale della violenza contro le donne abbiamo individuato una serie di strumenti volti a rafforzare la normativa vigente per contrastare questo fenomeno di portata globale. L’inchiesta, articolata in un complesso ciclo di audizioni, con oltre 40 soggetti auditi, ha permesso di appurare che la violenza di genere online non è un fenomeno isolato ma una componente strutturale dell’ecosistema digitale, che incide sulla salute psicologica e fisica delle vittime.

Tra gli obiettivi principali individuati nella relazione: il contrasto all’anonimato online, l’obbligo per i gestori delle piattaforme di monitoraggio, azioni tempestive e della conservazione dei dati, la previsione della ‘daspo’ digitale, il potenziamento della sicurezza dei minori e ancora la proposta all’ordine dei giornalisti di un intervento per contenere il fenomeno della ‘superdiffusione’. Da parte nostra l’attenzione e il coinvolgimento sono massimi per combattere efficacemente la cyberviolenza e per promuovere la cultura del rispetto della donna in ogni ambito”. Lo dichiara in una nota il deputato Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio.