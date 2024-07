Femminicidi: ok ricognizione norme esistenti per prevenzione e contrasto

“La Relazione sulla ‘Ricognizione degli assetti normativi in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere per la redazione di un testo unico’ è stata approvata all’unanimità, stamane, in commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni violenza di genere. Siamo soddisfatti per il risultato ottenuto, frutto di una complessa attività conoscitiva svolta dalla Commissione e che si è sostanziata in un articolato ciclo di 32 audizioni di esperti con competenze diversificate in materia di violenza di genere e domestica. L’impianto della Relazione guarda le cause profonde della violenza di genere e spazia, in tutti gli ambiti in cui entra in gioco il ruolo della donna.

La linea della Relazione ha inteso evidenziare il superamento di una certa tendenza culturale che, nell’analisi del fenomeno, schiaccia le donne nel ruolo di vittime, a vantaggio di una visione più conforme di una cittadinanza femminile davvero paritaria. Una visione incentrata cioè sul protagonismo delle donne, la cui assertività, indipendenza economica, titolarità piena nell’esercizio dei diritti e delle libertà rappresentano la più efficace forma di prevenzione dei femminicidi e di ogni forma di violenza di genere. L’obiettivo della Commissione è quello di continuare a lavorare insieme per contrastare il fenomeno del femminicidio, argomento che riempie, purtroppo, ancora tante pagine di cronaca”.

Lo dichiara Elisabetta Lancellotta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, a nome di tutti i componenti del partito.