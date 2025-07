Femminicidio: legge testimonia impegno in difesa delle donne

“La storia d’Italia ci ha insegnato che dare un nome ai fenomeni, descriverne i caratteri, dotarsi di strumenti per contrastarli, e’ importante non solo per la trattazione dei singoli casi ma anche perchè le leggi fanno parte della cultura di una Nazione e contribuiscono a formarla. Oggi il Senato, dopo un

lavoro approfondito in Commissione Giustizia ha scritto una pagina importante nella lotta alla violenza

contro le donne, e sono felice che lo abbia fatto all’unanimità. Tipizzare il reato di femminicidio non significa certo usare sociologicamente il diritto penale o creare una classifica di gravità degli omicidi in base al genere della persona uccisa.

Significa riconoscere la specificità di un fenomeno e dunque prevenirlo e creare le condizioni per contrastarlo con piu’ efficacia, tanto sul piano operativo e della formazione, quanto sul piano culturale. Sapere con cosa abbiamo a che fare e’ un passo fondamentale per combattere questa piaga. L’Italia, fra i primi Paesi a tipizzare il reato di femminicidio, è ancora una volta un esempio per il mondo”. Lo dichiara Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

“Per Fratelli d’Italia il contrasto alla violenza sulle donne è sempre stata una priorità, ricordo che nel 2013 Giorgia Meloni fu la prima firmataria della proposta che prevedeva di inserire nel nostro ordinamento la ratifica della Convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per il contrasto alla violenza di genere. Non solo, nel programma elettorale del 2022 erano già previsti interventi legislativi per l’aggiornamento normativo su questo tema. Interventi che poi hanno trovato attuazione in questi tre anni di governo.

L’approvazione all’unanimità a questo ddl rappresenta un passo avanti significativo di un cammino molto lungo, che non può prevedere solo interventi legislativi, ma che necessita di un cambiamento culturale con particolare attenzione alle fragilità delle nuove generazioni. Ci stupiamo che in molti colleghino al ‘patriarcato’ l’origine di tutti i mali, un limite ideologico che rischia di farci stare fermi anziché andare avanti. Questa legge è un punto di partenza fondamentale che esprime un concetto educativo importantissimo: non è accettabile che la donna venga uccisa in quanto donna. Toccherà alla società, ora, sfruttare al meglio questo strumento”, conclude il senatore Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia in Senato durante la dichiarazione di voto in Senato al ddl Femminicidio.

“L’atto odierno è significativo perché non si limita ad inasprire la misura delle pene nei confronti del colpevole, ma prevede anche una serie di tutele procedurali in ottica di prevenzione ed assistenza verso le vittime ed inoltre rafforza le iniziative formative in materia di contrasto della violenza domestica e contro le donne. Fermo restando il ruolo della prevenzione, l’inasprimento delle pene verso gli autori di violenza contro le donne rappresenta tuttavia la risposta necessaria per debellare una forma di prevaricazione tanto odiosa quanto incompatibile con la nostra idea di convivenza civile. L’impegno del governo di Giorgia Meloni in tale direzione è costante e coerente a favore ed a difesa di tutte le donne”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.