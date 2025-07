Ferma condanna per atto vandalico contro sede Oriolo Romano

“L’ennesimo atto di vandalismo contro una sede di Fratelli d’Italia, stavolta a Oriolo Romano, va condannato con fermezza. Colpire la sede di un partito è un attacco alla democrazia e alla libertà di espressione, che va censurato senza ambiguità. Come in altre occasioni Fratelli d’Italia non si lascerà intimidire, continuare nel suo quotidiano impegno a favore dei cittadini e del territorio. Esprimo solidarietà agli esponenti locali ed ai militanti e rivolgo un ringraziamento alle Forze dell’ordine per l’immediato intervento”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“È un gesto inaccettabile che rappresenta un’offesa non solo al nostro movimento, ma a tutti coloro che credono nella partecipazione democratica e nell’impegno politico sul territorio. Colpire una sede di partito significa cercare di colpire un presidio di libertà, dialogo e identità. Chi pensa, però, di fermarci con la violenza o l’intimidazione, si illude. Questo atto non scalfisce minimamente la determinazione e la coerenza di una comunità politica che ogni giorno lavora, con passione e senso di responsabilità, per il proprio territorio. Confido che tutte le forze politiche non solo locali condannino quanto accaduto, perché chi considera la sopraffazione come strumento dalla lotta politica è nemico delle più elementari regole del confronto politico e non può non essere isolato e stigmatizzato”, aggiunge in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale di FdI per il Lazio.