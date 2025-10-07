Finanza: Documento Programmatico conferma crescita e stabilità economica

“Il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (Dpfp) per il triennio 2025-2028 rappresenta un passaggio fondamentale per la definizione delle strategie economico-finanziarie del nostro Paese, offrendo un quadro aggiornato e realistico per la prossima legge di bilancio. In qualità di relatore in commissione Finanze e Tesoro, ho seguito con attenzione l’iter di questo documento, che evidenzia margini di bilancio che ci permettono di programmare politiche attente alla crescita, al lavoro e alla sostenibilità dei conti pubblici. Le previsioni di crescita delle entrate, trainate da un mercato del lavoro in miglioramento e da una gestione responsabile della spesa, confermano la validità del percorso intrapreso. Particolarmente importante è l’attenzione dedicata alla riduzione del cuneo fiscale e agli interventi volti a semplificare il rapporto tra contribuenti e amministrazione, obiettivi centrali per rilanciare l’economia e incentivare la compliance fiscale. Nel Documento si sottolineano anche le misure che stanno portando avanti la modernizzazione del sistema tributario, come l’adeguamento degli acconti Irpef, l’ampliamento della cooperazione fiscale e l’aggiornamento del catasto, a tutela della correttezza e dell’equità fiscale. Come vicepresidente della commissione Finanze e Tesoro, ribadisco l’impegno di Fratelli d’Italia a sostenere un approccio equilibrato e lungimirante, che coniughi rigore di bilancio e sviluppo, ponendo al centro il lavoro e la crescita del Paese”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze e Tesoro a Palazzo Madama.