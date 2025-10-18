Finanza: promozione Italia in “Serie A” è successo del governo

“Frutto del lavoro straordinario e costante di questi tre anni di Governo, l’Italia torna in ‘serie A’ e viene valutata dall’agenzia di rating Dbrs Morningstar non più solo ‘buona’ ma anche ‘stabile’ in merito all’affidabilità creditizia. Un netto miglioramento dei dati economici del nostro Paese raggiunto grazie alle scelte sul medio e lungo termine di un presidente del Consiglio che ha saputo tracciare la rotta nel gestire con serietà i conti pubblici e staccando altri paesi europei, come la Francia, che rimangono in difficoltà. Il governo guidato da Giorgia Meloni, quello che secondo la sinistra doveva condurci al fallimento, è il migliore in Europa”. Lo dichiara in una nota il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.

“Grazie al lavoro straordinario del Governo Meloni la nostra nazione è stata promossa in ‘serie A’ dalla’Agenzia di raiting Dbrs Morningstar. Questo significa che l’Italia in questi anni, sotto la guida illuminata di Giorgia Meloni, è tornata ad essere un Paese affidabile e credibile. Passo dopo passo, con costanza e impegno, l’Esecutivo ha riportato l’Italia tra le Nazioni che contano nel panorama internazionale e lo ha fatto non con manovre ‘lacrime e sangue’ ma avendo a cuore prima di tutto il benessere degli italiani e delle famiglie e non lasciando nessuno indietro. Lo dimostrano i dati sull’occupazione, mai così positivo e il fatto che i salari crescono per la prima volta più dell’inflazione. Orgogliosi di questo governo e fieri di Giorgia Meloni”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze, Saverio Congedo.