Finanza Pubblica: conti in ordine senza rinunciare a welfare

“Questo documento di finanza pubblica rappresenta la visione di questo governo che tiene e tiene bene. Nonostante il contesto mondiale molto difficile, tra guerre commerciali e guerre militari, il governo Meloni guida una Nazione, l’Italia, che è l’unica a non essere in recessione in Europa. Un’Italia dei record, quella dell’esecutivo in carica, da quello al ribasso della disoccupazione al record dell’occupazione, dal Pil in positivo al taglio del cuneo fiscale all’aumento del potere di acquisto delle famiglie italiane. Per tutti questi motivi il voto di Fratelli d’Italia è convintamente favorevole a questo Dfp che smentisce nei numeri le speranze nefaste di un Pd che vorrebbe un’Italia in recessione”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Approvata oggi in Senato la risoluzione di maggioranza al Documento di Finanza Pubblica, atto di programmazione pluriennale, che prevede uno specifico impegno al governo circa la adozione di misure di sostegno per la prevenzione sanitaria ‘per migliorare lo stato di salute della popolazione ed in particolare l’immunizzazione e lo screening’. Questa maggioranza intende dare un segnale forte e preciso sulla necessità di proteggere una popolazione che nel nostro Paese è longeva e dunque invecchia proporzionalmente molto di più che negli anni passati, con oltre 14 milioni di individui over 65, per cui è molto importante puntare sulla prevenzione, sia essa primaria, attraverso la promozione di corretti stili di vita, una alimentazione bilanciata e corretta, lo svolgimento di attività fisica, sia secondaria attraverso campagne di screening e di immunizzazione.

Su questi temi la 10° Commissione del Senato, da me presieduta, sta lavorando alacremente e l’interlocuzione con il governo è ai massimi livelli per rinforzare le campagne di screening, soprattutto rispetto alle cronicità”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Francesco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica.