Fiori: esempio di servizio verso istituzioni

“E’ un privilegio essere stato amico di un uomo come Publio Fiori. Nel corso della sua carriera ha rivestito prestigiosi incarichi istituzionali a conferma della sua grande statura umana e politica, è stato vicepresidente della Camera dei deputati, sottosegretario al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sottosegretario alla Sanità e ministro dei trasporti e della navigazione. Un vero cattolico, una persona mite ma con idee forti e decise, che credeva fermamente in certi valori dai quali non derogava mai. Aveva idee politiche innovative sui modelli di Stato già diversi decenni orsono e dunque la capacità di vedere e capire prima degli altri il progresso sociale. Ho vissuto momenti lieti con lui anche in compagnia delle nostre famiglie. Alla sua famiglia voglio tributare un forte e caloroso abbraccio”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, coordinatore piemontese di FdI.