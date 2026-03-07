Fisco: aumento entrate sintomo di stabilità economica

“I dati che emergono sull’aumento delle entrate fiscali legate al risparmio e agli investimenti finanziari confermano che l’Italia sta recuperando credibilità e fiducia sui mercati. Quando i conti pubblici sono più solidi e le politiche economiche sono chiare e responsabili, i mercati rispondono positivamente e il risparmio degli italiani torna ad essere valorizzato. Il fatto che in due anni il gettito collegato ai mercati finanziari sia cresciuto in modo così significativo dimostra che il lavoro portato avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni sta rafforzando la stabilità economica del Paese. Più fiducia significa più investimenti, più entrate per lo Stato e maggiori risorse per sostenere crescita, imprese e servizi ai cittadini”. Lo dichiara Così il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.