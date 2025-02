Fisco: boom gettito da lotta a evasione

“La riforma del Fisco del governo Meloni continua a dare i suoi frutti. L’approccio collaborativo, quello di un fisco amico e non vessatorio, si sta dimostrando vincente consentendo alle casse dello Stato di recuperare somme sempre più importanti. Nel 2023 eravamo a 31 miliardi e adesso nel 2024 siamo arrivati a 32,7 miliardi. Sono cifre importanti che segnano l’ennesimo successo di questo governo e di Fratelli d’Italia, che aveva promesso agli elettori di chiudere la stagione del tassa&spendi della sinistra.

Come al solito con i fatti e i dati abbiamo smentito le bugie della sinistra: altro che amici degli evasori, il governo Meloni è amico delle imprese che investono e producono occupazione, dei lavoratori a cui tagliamo le tasse sostenendo i redditi più bassi e delle famiglie; e di contro siamo i nemici dei furbetti del reddito di cittadinanza, dei bonus e dei superbonus. Per quanto la sinistra cerchi di dimostrare il contrario, grazie a noi l’Italia ha cambiato verso”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Ci avevano accusato di ‘strizzare l’occhio agli evasori’, di non condividere l’obiettivo di recuperare le risorse sottratte all’Erario, di preferire un’impostazione demagogica per racimolare consenso. Forse perché loro, gli esponenti dell’opposizione, non hanno mai capito che un fisco leggero, con regole semplici e chiare ma inflessibile verso le frodi, è la strada migliore per far crescere l’economia e il gettito. Ancora una volta i dati dimostrano che abbiamo sempre avuto ragione. Come ha giustamente sottolineato il viceministro Leo, è il risultato di un ottimo lavoro di squadra fra Governo e Agenzia delle Entrate, secondo modi e obiettivi condivisi. L’ho già detto in passato: un fisco ‘amico’ non significa ‘fesso’. È con il centrodestra che ‘l’onestà torna di moda’, come avrebbe proclamato chi, a differenza nostra, non è mai riuscito a tradurre gli slogan in realtà”, afferma Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.

“La sinistra sembra essere troppo occupata a coprire i buchi milionari legati alle truffe del Superbonus e del reddito di cittadinanza per prendere atto e apprezzare il grande lavoro che stiamo facendo alla guida della Nazione”, conclude la senatrice di Fratelli d’Italia, Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze di Palazzo Madama.