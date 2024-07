Fisco: con proroga quinta rata rottamazione FdI vicina a contribuenti onesti

“Il Consiglio dei ministri, riunito in data 26 luglio 2024, ha prorogato al 15 settembre 2024 il versamento della quinta rata della rottamazione-quater. Si ricorda che per mantenere i benefici della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater), prima di tale proroga, era necessario effettuare il versamento della quinta rata entro il 31 luglio 2024. Il pagamento si considerava tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2024. Con la proroga prevista dal Decreto correttivo, i contribuenti avranno tempo fino al 15 settembre 2024, ma, grazie ai 5 giorni di tolleranza, il versamento viene considerato tempestivo se effettuato entro il 20 settembre 2024. Ringrazio l’on. Leo viceministro del Mef per avere accolto la richiesta di tanti cittadini che chiedevano tale proroga. Come abbiamo sempre sostenuto, Fratelli d’Italia è vicina ai contribuenti onesti con ogni mezzo possibile e decisi nel perseguire chi furbamente vuole frodare la collettività”.

Lo dichiara in una nota Lino Ricchiuti, viceresponsabile nazionale del dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.