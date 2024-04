Fisco: dati Bankitalia confermano affidabilità Governo e crescita economica

“L’aumento delle entrate è la conseguenza delle politiche orientate a un duplice obiettivo: da un lato, il recupero delle ampie sacche di evasione ed elusione, grazie al nuovo rapporto tra Fisco e contribuente ma anche all’inflessibilità verso i furbetti; dall’altro, l’ampliamento della base imponibile, con misure a sostegno di produttività e occupazione. Viste le tensioni internazionali e l’incertezza del quadro complessivo, questo ‘tesoretto’, ancorché non inatteso, infonde grande fiducia nel futuro. Naturalmente, l’approccio del centrodestra è e resterà prudente: dopo gli scempi del recente passato, è proprio l’attenzione agli equilibri di finanza pubblica a far sì che l’Italia non sia più la cenerentola dell’Ue. Anche questi dati lo dimostrano: oggi siamo tra le Nazioni più in salute d’Europa, ed è merito del governo Meloni”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito, a commento dei dati Bankitalia secondo cui nei primi due mesi del 2024 le entrate tributarie sono cresciute dell’8,7%, pari a quasi 7 miliardi di euro, rispetto allo stesso periodo del 2023.

“Il lavoro del governo Meloni sul fronte fisco dà ottimi risultati. Come certifica Bankitalia, si rileva un netto aumento delle entrate tributarie nel mese di febbraio. Un più 13,2% rispetto allo stesso mese del 2023. Si tratta un dato molto positivo per l’Italia, prodotto del nuovo atteggiamento del nostro esecutivo nei confronti dei contribuenti. Il governo Meloni si è reso responsabile di una piccola rivoluzione: abbiamo considerato gli italiani, dopo anni di vessazioni, non come nemici da punire ma come soggetti con i quali avere un rapporto basato sulla leale collaborazione. Questo cambio di paradigma sta dando i suoi frutti e ne siamo orgogliosi”, afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Fausto Orsomarso, capogruppo in commissione Finanze di Palazzo Madama.

“Un dato inconfutabile che attesta il buon lavoro del Governo, con risultati positivi sia in tema di crescita economica che di fiducia dei cittadini. E smentendo ancora una volta le bufale della sinistra che dipingono questo esecutivo come ‘amico’ degli evasori. Questo Governo ha dimostrato dal primo giorno di essere dalla parte di chi produce e con la riforma del fisco porterà avanti l’obiettivo di rendere lo Stato sempre di più dalla parte dei cittadini”, conclude il senatore Guido Liris, capogruppo della commissione Bilancio in Senato.