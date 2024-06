Fisco: dati bankitalia confermano efficacia strumenti governo Meloni

“L’aumento delle entrate tributarie del 5,0 per cento rispetto allo stesso mese del 2023 rilevato da Bankitalia conferma l’efficacia delle politiche fiscali adottate dal governo Meloni. Un nuovo rapporto tra fisco e contribuenti, basato sulla chiarezza e sulla leale collaborazione, una seria e mirata lotta agli evasori e l’ampliamento della base imponibile con misure per sostenere produttività e occupazione sono strumenti che stanno dando i frutti sperati in termini di crescita economica. Siamo orgogliosi dei risultati che stiamo ottenendo e su questa strada proseguiremo così come ci viene chiesto dagli italiani”.

Lo dichiara in una nota Carmen Letizia Giorgianni, deputato di Fratelli d’Italia.