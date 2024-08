Fisco: dati Bankitalia demoliscono narrazione sinistra

“I dati di Bankitalia non lasciano spazio ad interpretazioni: con il governo Meloni stiamo assistendo a un boom di entrate tributarie, con il mese di giugno che fa registrare un +10% rispetto allo stesso mese nell’anno precedente. Numeri da record, che demoliscono ancora una volta la narrazione della sinistra: la cura Meloni sta funzionando alla grande, archiviate le stagioni degli sprechi, delle marchette elettorali e dell’oppressione fiscale, l’Italia ha ripreso a lavorare, a produrre e a crescere. Alle bugie, alle polemiche ideologiche e alle fake news rispondiamo ancora una volta con i fatti”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Filini, responsabile del programma del partito.

“I dati sulle entrate tributarie continuano a sorprendere anche i più ottimisti: l’ultimo boom non è un caso isolato e, soprattutto, non è dovuto a un inasprimento fiscale. Al contrario, è un esecutivo alleato dei contribuenti a ottenere successi straordinari sul fronte del gettito. Una semplice verità è sotto gli occhi di tutti: un fisco più semplice, efficiente, comprensivo delle necessità di cittadini e imprese, riesce a ottenere di più. Si espande la creazione di ricchezza nel nostro sistema economico, cresce l’adempimento spontaneo, e otteniamo sempre più successi contro l’evasione: è la ricetta giusta.

Nel tempo, l’applicazione della riforma fiscale del governo Meloni mostrerà risultati sempre più chiari, nonostante il tifo contrario di una sinistra che ancora non ha scelto di impegnarsi per il bene della Nazione”, aggiunge Marco Osnato – deputato di Fratelli d’Italia, presidente della Commissione Finanze e responsabile economico del partito – commentando la variazione degli incassi dell’Erario a giugno 2024 rispetto allo stesso mese del 2023, che secondo Bankitalia sfiora un aumento del 10%, con un +7,5% complessivo per il primo semestre dell’anno.

“Quanto riportato oggi ci dice chiaramente che le politiche fiscali dell’Esecutivo di centrodestra stanno funzionando, che la riforma fiscale si rivela azzeccata e che l’impegno perchè l’idea radicata di fisco vessatorio si modifichi nella realizzazione di una fiscalità amica che premia i contribuenti onesti e sanziona gli evasori è efficace e vincente”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, capogruppo in Commissione Finanze.