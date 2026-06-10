Fisco: decreto va incontro a imprese e terzo settore

“Grazie al governo Meloni, la nostra Nazione si dota di un quadro fiscale sempre più conforme alle regole internazionali, garantendo vicinanza a famiglie ed imprese. Quello di oggi è l’ultimo decreto che completa l’intera riforma fiscale realizzata dal nostro esecutivo e dal viceministro Leo, azioni attese da più di 50 anni. Tra le novità, l’intervento sulla disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali. Altre misure riguardano il terzo settore, con l’entrata in vigore del Codice che evita di imporre agli enti pesanti oneri che avrebbero potuto compromettere la loro attività”. Lo dichiara il senatore Fausto Orsomarso, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze.

“L’Italia si dota di un quadro fiscale sempre più conforme alle regole internazionali, così da garantire certezza del diritto per le aziende. Il nostro esecutivo va avanti con azioni certe verso l’attuazione della delega fiscale nell’esclusivo interesse dell’Italia e degli italiani”, afferma il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda, componente della commissione Finanze.